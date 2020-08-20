المنافسة تشتدّ بين النجوم الأتراك.. من صاحب أجمل وجه في العالم بينهم؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تشتد المنافسة بين النجوم الأتراك الشباب بعد الكشف عن القائمة الكاملة لأجمل 100 وجه حول العالم لعام 2020.

وتضمنت القائمة أكثر من ممثل شاب من بينهم جان يامان، وباريش أردوتش، وشاتاي أولسوي، وسيركان شاي أوغلو، و​ألب نافروز​ وكرم بورسين.

وفي قائمة الممثلات التركيات كانت قد دخلت كل من هاندا أرتشيل والممثلة ديميت أوزديمير في منافسة كبيرة بينهما.

جدير ذكره أن لكل من هؤلاء النجوم الأتراك جمهور عريض في تركيا والبلدان الأوروبية والعربية.