بيرين سات متهمة بالسرقة.. وهكذا دافعت عن نفسها

متابعة بتجـــــــــــرد: تواجه النجمة التركية بيرين سات أزمة كبيرة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “عطية” الذي يُعرض عبر نتفلكس.

المسلسل الأكثر مشاهدة في فرنسا حالياً، يواجه أحكاماً قضائية بعد أن رفعت الكاتبة الشهيرة شينغول بويباش دعوى قضائية ضد صنّاع المسلسل واتهامهم باقتباس القصة من روايتها دون الرجوع إليها.

أما بيرين، التي لاحقتها التعليقات السلبية، قررت الخروج عن صمتها ومواجهة كل ما يشاع عن تورطها في الأمر وقالت أن لا دخل لها باقتباس فكرة المسلسل دون علمها؛ فهي ليست كاتبة العمل أو الجهة المنتجة له، وبنفس الوقت لا تشك في احتراف الجهة المنتجة للمسلسل.

يذكر أن بيرين تواصل تصوير مشاهد الموسم الثالث من المسلسل ليُعرض في موسم الشتاء المقبل عبر شاشة منصة نتفليكس، وكانت بيرين قد أعلنت اعتزالها الدراما التركية التلفزيونية قبل فترة بسبب الملل الذي تشعر به أثناء تقديمها مواضيع مكرّرة.

ويشار إلى أن الجزء الثاني من مسلسل “عطية” سيبدأ عرضه في 10 أيلول/ سبتمبر القادم عبر شبكة نتيفلكس حيث ينتظره الجمهور بفارغ الصبر.