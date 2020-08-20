صورة مؤلمة لنادين نجيم على "تويتر".. لبنان ينزف

غيرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الصورة الرئيسية لحسابها الشخصي على موقع "تويتر" منذ ساعات.



وظهرت نادين في صورتها الجديدة بشكل مؤثر؛ إذ تم تغيير معالم الصورة بالفوتوشوب، وظهرت خلالها وهي تبكي وتحمل بيدها قلادة بها خريطة لبنان والدماء تسيل منها.

وتعبر الصورة عن معاني الألم والحزن، وتصف حال لبنان الذي ينزف بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أوائل الشهر الجاري وأسفر عن 171 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين، وانهالت التعليقات الإيجابية التي تتمنى لبيروت مستقبلا خاليا من الدموع والحزن، فيما طالب فريق من المتابعين النجمة اللبنانية بعدم البكاء وانتظار الخير.

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كانت نادين نشرت أول صورة لها من داخل المستشفى، بعد تعرضها لإصابة في وجهها إثر انفجار مرفأ بيروت.



وأظهرت الصورة، التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، تأثرها الشديد بالحادث، إذ ظهرت بوضوح الكدمات على وجهها، مع وجود جروح في منطقة الجبهة وضمادة على الأنف.







وظهرت "نادين" في الصورة مع طفليها من داخل المستشفى وكتبت قائلة "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني اللحظة ولا حرم ولادي مني، بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية، أنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبيرا وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية.. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع".

وأضافت: "مع الأسف نحنا عطول مجموعين عل مصيبة أو عل وجع. الحمد الله صرت أحسن ورح اضهر من المشفى بكرا، بشكر دعواتكم ورسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي وكل حدا بحبني شكراً من كل قلبي.. ومن قلبي سلام لبيروت".