شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى لمتابعيه: لا تعط أحدا أكبر من حجمه حتى لا تواجه مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب عاصى الحلانى على مشاركة متابعيه على موقع تويتر بتدوينة أثارت استغرابهم، حيث كتب حكمة حاول البعض معرفة السبب فى قولها بتلك الفترة من قبل عاصى الذى قال "لا تعطِ أحدا أكبر من حجمه لأنك ستواجه المشاكل لاحِقا حين تحاول إعادته إلى حجمه الطبيعى"، وما إن نشر تلك التغريدة حتى رد عليه الكثيرون من متابعيه ممن وافقوه الرأى فى حين سأله البعض عن السبب فى قوله ذلك.

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عاصى الحلاني

وكان علق الفنان اللبناني عاصى الحلاني، على حادث انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين، إن دوي تفجير مرفأ بيروت لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية، موضحاً أن الشعب اللبناني محكوم عليه ألا يعيش في استقرار.

وأضاف الحلاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن بيروت أصبحت مدينة مدمرة ويجب أن يصل التحقيق إلى المتسبب، متمنياً أن يجري تحقيقاً شفافاً في حادث مرفأ بيروت ومحاسبة المسئولين عنه.

وأكمل عاصي الحلاني، أن لبنان عاني كثيراً من الحروب، موجهاً الشكر الشعب المصري "غمرونا بمحبتهم ومساندة لبنان في محنته"، قائلا: "أشكر الرئيس السيسى على المستشفى الميداني التى أقيمت في بيروت من مصر، ودائما مصر كانت ومازالت الأم الحنونة للبنان".