شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تتصدر تريند تويتر بسبب الهضبة وأماكن السهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الفنانة دينا الشربينى تريندات موقع تويتر مؤخراً، حيث شارك الكثيرون من محبيها فى هاشتاج يحمل اسمها، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بها والحالة الحاصلة بينها وبين الهضبة عمرو دياب، وذلك قبل يوم واحد من طرح أغنية "أماكن السهر" التى تظهر خلالها دينا الشربينى مع الهضبة عمرو دياب فى عمل غنائى للمرة الأولى، خاصة مع الصور التى تم تسريبها أثناء تصوير الكليب وأظهرت كم الحب بين الثنائى وحمل الهضبة لها، ما دفع عدداً من رواد تويتر لكتابة: "عمرو دياب محظوظ إنه بيحب واحده قمرر زى دينا الشربينى وحقيقى كابل جميل خالص ربنا يحميهم".

في حين كتب آخر :" وانا امتى هبقى دينا الشربينى فى حياة أحدهم"، كما لم تقف كلمات الغزل فى دينا الشربينى عند هذا الحد وإنما امتدت للقول إن دينا الشربينى مثال جيد للـhealthy relationship اللى كلها تشجيع وإبداع وكل الحاجات الجميلة.





من ناحية أخرى قرر الهضبة عمرو دياب، طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، التى صورها مؤخراً، يوم الجمعة بحسب مصدر مقرب من الهضبة لـ"الخليج 365"، وهى الأغنية الثالثة ضمن أغنيات الصيف، بعدما قدم يا بلدنا يا حلوة ومالك غيران، أغنية أماكن السهر، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

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وبجسب المصدر، من المتوقع أن يصدر الهضبة "الاوديو" الخاص بالاغنية اليوم الخميس، ثم يتطرح الكليب الذى صوره فى الساحل الشمالى يوم الجمعة على أقصى تقدير، وهى الأغنية التي لاقت تفاعل كبير من جمهور الهضبة، كما روج الشاهر تامر حسين للأغنية عندما نشر بعض كلمات الأغنية التي تقول "ده حبيبى لو نزل الأرض الكل يعتزل أماكن السهر".











