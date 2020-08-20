شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا لحمو بيكا: فيديوهاتك مستفزة شوف حاجة تانى تركب بيها الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أشهر إيفهات النجم محمد هنيدى من فيلم "جاءنا البيان التالى"، كان "أصلى حبيت الموضوع أوى"، والتى أصبحت أشهر الجمل تداولا على "السوشيال ميديا"، ويبدو أن المغنى الشعبى حمو بيكا يطبق هذه الجملة حرفيا، والتى كانت السبب الرئيسى لشهرته بسبب تلعثمه فى احد مهرجاناته قبل عامين، حينما أراد أن يقول "رب الكون ميزنا بميزة" فخرجت "رب الكون ميسنا بميسة"، ليحقق المهرجان ملايين المشاهدات، ويظهر حمو بيكا على السطح، كمغنى للمهرجانات، صحيح أن البعض كان يعرفه قبل ذلك، لكن هذا التعلثم البسيط، تسبب فى نقله نقلة كبيرة فى حياته.

مغنى المهرجانات، يواجه الآن، موجة من الغضب ضده، على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تكرار الفيديوهات التى يتلعثم فى الكلام فيها، أثناء تأديته للمهرجانات، لكن الملفت أن جميعها تكون بنفس الطريقة، حيث يكون بجوار "بيكا" شخص يلقنه كلمات الأغنية، فيأتى بيكا عند جزء يتعثر فى نطقه، فتخرج الكلمات مضحكة، فيتحول بيكا إلى "ترند"، تتحدث عنه السوشيال ميديا، وتسخر منه، ليتردد اسم "بيكا" بقوة، وهو ما يريده مغنى المهرجانات.

@hamobika الكل هاب حضوري علشان انا دتاتوري????????????♬ الصوت الأصلي - hamobika

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هاجموا حمو بيكا، فى الأيام الأخيرة، بعد تكرار فيديوهات التلعثم فى نطق الكلمات أثناء البروفات، فيتقمص بيكا شخصية "البرىء" الذى لا يستوعب لماذا يضحك من حوله.

وانتقد متابعوه، تكرار الواقعة بشكل متلاحق، حيث خرج بيكا قبل عدة أسابيع، وتعلثم فى نطق جملة "باتون ساليه بالسمسم هات"، لينطقها "باتون باليه بالسمسم هات"، فيتحول بيكا إلى ترند على مدار أكثر من يوم، ثم يعود مرة أخرى بيكا، ويتلعثم فى فى أغنية، يتحدث فيها باللغة الإنجليزية قائلا، "ميس يو هارد أنا مش قادر"، وجاءت المرة الثالثة وهو يتلعثم فى نطق كلمة "ديكتاتورى"، ويظهر وكأنه غاضب على الشخص الذى يلقنه.

منتقدوه، أكدوا أن بيكا يتعمد أن يخطئ فى كلمات الأغانى، ويبدو جاهلا بها، حتى يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعى، ويعود مرة أخرى للترند، ويرون أن هذا هو الأسلوب الذى يتبعه بيكا، كلما شعر أن البساط يُسحب من تحته، لصالح عمر كمال أو حسن شاكوش، أو أى اسم ظهر فى الآونة الأخيرة.

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وأكد المتابعون أن أكبر دليل على أن بيكا يتعمد أن يخطئ، هو الحوار الذى دار بينه وبين عمر كمال، حينما قال عمر 45 دقيقة، فرد عليه بيكا "مافيش الكلام ده هما ساعة إلا ربع".

مؤخرا ظهر كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وهما يتحدثان عبر تقنية الفيديو، بحمو بيكا، والذى قام أيضا بإظهار واحدة من أخطائه، التى رأى أنها تقوده إلى الترند.

أحد رواد تويتر ويدعى زياد قال موجها رسالته لحمو بيكا "رساله لـ حمو بيكا.. يسطا بقى باين عليك انك بتعمل نفسك عبيط.. ف كفايه يسطا دي مش حاجة حلوه"، وقالت إيمان "حمو بيكا العصر الجاهلى بينادى عليك روح قدم موهبتك هناك هتنجح مش ناقصين صداع إحنا مصدعين خلقة"، وقال محمد عصام "موضوع حمو بيكا وانه يتلغبط فى الكلام بقى فيك بطريقة مستفزة ومقرف واللى بيحصل انه بيلعب بعقل الفانز بتوعه"، وقال سعيد " خلاص يا حمو يا بيكا باخت اوى الفيديوهات دى شوف حاجه جديدة".



إيمان



زياد