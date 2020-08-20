ملحم زين يشنّ هجومًا لاذعًا على هؤلاء الفنانين: “يسكّروا تمّن”

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّر النجم اللبناني ملحم زين عن اليأس الكبير الذي يعيشه في الفترة الأخيرة بعد الإنفجار الذي ضرب العاصمة بيروت وخلّف مئات الضحايا وآلاف الجرحى.

ملحم وفي مقابلة مع قناة الجديد قال أنه في حالة يأس تام بعد أن أوصل الإهمال لتدمير أغلب العاصمة وتهجير الآلاف وعبّر عن غضبه من طريقة تعاطي المسؤولين مع الإنفجار.

ملحم قال أن جمع الحلول انتهت والأمر متروك لعدالة السماء لأن المسؤولين لا إحساس لديهم وما زالوا يتقاذفون المسؤوليات حتى اليوم بعد الكارثة الكبيرة.

ملحم كشف أنّ أولاده كانوا بمفردهم في المنزل القريب من المرفأ أثناء وقوقع الإنفجار وهو كان في منزل عائلته الذي يبعد 300 متر عنهم وأسرع إلى البيت ليرى أن الزجاج قد تناثر عليهم.

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وأكد أن صحتهم الجسدية بخير ونجوا بأعجوبة لكن وضعهم النفسي سيء جداً فما زالوا حتى اليوم يشعرون بالرعب والخوف من أي صوت قوي.

وشجع ملحم كل الشباب الذين يستطيعون الهجرة إلى الخارج بفعل ذلك لأن أي بلد سيكون أكثر كرامة لهم من لبنان واضاف إلى أنه لا زال في حيرة من أمره إذا ما كان سيترك البلد أم لا.

وشنّ هجوماً عنيفاً على الفنانين الذين يدلون بآرائهم السياسية بطيقة نافرة ومستفزة عبر وسائل التواصل موجّهاً رسالة لهم وقال من لديه كلمة طيبة وجميلة فليقلها أما من يقوم بالتحريض والإستفزاز فعلّق:”يسكّر تمو”.