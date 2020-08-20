الدنمارك تحوّل الفرح إلى فنّ.. دشنت متحفًا للسعادة

متابعة بتجــــــــــــرد: دشّنت الدنمارك متحفاً للسعادة في وسط كوبنهاغن يعدّ الأول من نوعه، يرمز إلى السعادة الهادئة والمستقرة التي يجمع عليها أبناء هذه المملكة المصنّفة في مقدّم الدول الأكثر سعادة.

ففي قاعات المتحف، سيرى الزوار معلومات على لوحات كبيرة ملونة معلقة على جدران بيض، سيتعلمون من خلالها كل شيء عن نظرية السعادة في بُعدها الاقتصادي أو في وجهها الكيميائي كما مختلف زوايا السعادة، ومنها تاريخ السعادة، وسياسة السعادة، وعلم السعادة.

كذلك يُطلب من الزائر أن يدوّن تعريفه للسعادة على ورقة صغيرة تلصق على حائط.

أما رسم الدخول إلى المتحف فهو 95 كوروناً دنماركياً أي نحو 13 يورو.

يذكر أن الدنمارك احتلت في العام 2020 وللسنة الثانية على التوالي، المركز الثاني بعد فنلندا في “تقرير السعادة العالمي”الصادر عن الأمم المتحدة سنوياً، وذلك بفضل نوعية الحياة الإستثنائية فيها كما الدرجة العالية من الأمن، وإدارة عامة من الأفضل في العالم.