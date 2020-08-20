رسميًا.. رونالد كومان مدربًا لفريق برشلونة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن نادي برشلونة الكتالوني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تعاقد مع رونالد كومان – لاعب النادي السابق والمدرب الحالي للمنتخب الهولندي – لأن يكون كبير المدربين الجديد للنادي، خلفا للمدرب السابق كيكي سيتين الذي أقيل قبل يومين.
وفسخ كومان البالغ من العمر 57 عاما عقد عمله مع المنتخب الهولندي رغم أن العقد ما زال ساريا لسنتين، ووقع عقدا جديدا أمده سنتين مع برشلونة.
وكان كومان قد لعب في صفوف فريق برشلونة بين عامي 1989 و1995، وساهم في إحراز النادي لقب الدوري الإسباني أربع مرات والكأس الأوروبي مرة واحدة في عام 1992. وكان له دور مميز في فوز برشلونة على سامبدوريا الإيطالي في تلك البطولة.
وكان برشلونة قد حل ثانيا في دوري لا ليغا في الموسم الماضي، وهو أول موسم لم يحرز فيه أي بطولة منذ موسم 2007-2008.
وأدى فارق النقاط الخمس بينه وبين بطل الدوري ريال مدريد في الموسم الماضي، علاوة على الهزيمة المدوية التي مني بها أمام بايرن ميونيخ في المباراة ربع النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي إلى قرار برشلونة إقالة سيتين يوم الإثنين.
كما أعلن النادي عن تعيين رامون بلانيس مديرا فنيا جديدا للنادي. وكان بلانيس قد عمل مساعدا لأريك أبيدال الذي غادر منصبه كمدير للشؤون الرياضية يوم الثلاثاء.
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