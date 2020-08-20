كوبا غودينغ جونيور متهم بالاغتصاب

متابعة بتجــــــــــرد: اتهمت شكوى رفعت أمام القضاء المدني الأميركي الممثل كوبا غودينغ جونيور باغتصاب امرأة في العام 2013، بعدما اتهمته ثلاث نساء أخريات سابقاً بملامسات غير مرغوب بها.

وفي الشكوى التي سجلت لدى محكمة مانهاتن الفدرالية تتهم امرأة لم يكشف عن هويتها الممثل البالغ 52 عاماً باغتصابها في أحد فنادق الولاية قبل سبع سنوات.

وجاء في الشكوى أنه دعاها لتناول مشروب واصطحبها إلى غرفته. وقالت إنها ارادت المغادرة بعدما بدأ يخلع ثيابه أمامها لكنه منعها وألقاها على السرير واغتصبها مرتين مع أنها طلبت منه التوقف مراراً، وقالت غلوريا آلريد محامية مقدمة الشكوى: “موكلتي توجه اتهامات خطرة إلى كوبا غودينغ جونيور في الشكوى التي رفعناها وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تنصف أمام القضاء”.

من جهته أكد محامي الممثل الحائز على جائزة أوسكار لوكالة فرانس: “هذه الادعاءات خاطئة وتعتبر حنثاً لليمين. نعتقد أن الملف سيرفض”.

ومنذ العالم 2019 اتهمت نحو عشرين امرأة كوبا غودينغ جونيور بملامسات غير مرغوب بها أو بتحرش جنسي.