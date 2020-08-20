"هيثم الفخر".. عيضة المنهالي يشدو بحب الإمارات لسلطنة عمان

أعلن النجم الإماراتي عيضة المنهالي، عن تقديم عمل جديد سيرى النور قريبا، يعبر من خلاله عن مشاعر الحب والود التي يحملها الشعب الإماراتي لسلطان عمان هيثم بن طارق ولشعب السلطنة.



ونشر المنهالي، مقطعا ترويجيا للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" وكتب: "عمل يرى النور قريبا تعبيرا عن حبّنا كشعب الإمارات لجلالة السطان هيثم بن طارق حفظة الله، ولشعب السلطنة الغالين".

العمل الجديد يحمل اسم "هيثم الفخر"، كلمات أحمد السامري، ألحان وغناء صوت الإمارات عيضة المنهالي، ورؤية موسيقية محمد الأحمد.

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كان سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر، الثلاثاء، ٢٨ مرسوما سلطانيا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى.

وتعد تلك المراسيم، بمثابة إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير الماضي.

وقضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين من بينها إلغاء قانون تنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط.

كما قضت العديد من المراسيم بإعادة هيكلة الكثير من الوزارات، واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها ، وتحديد اختصصاتها بموجب إعادة الهيكلة.