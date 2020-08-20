إطلالة جديدة لياسمين صبري بـ"الفوشيا"

تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري، باستمرار على مشاركة جمهورها لقطات من حياتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز الأشياء التي تهتم بنشرها، هي الصور والفيديوهات التي ترصد حرصها الدائم على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقتها.

كما تبرز جمالها وأنوثتها من خلال جلسات تصوير جديدة، وهو ما فعلته منذ ساعات عبر حسابها على "أنستقرام"، ونال إعجاب متابعيها.

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وظهرت ياسمين صبري في أحدث صورها بتسريحة شعر بسيطة، وارتدت فستان "فوشيا"، فيما انهالت عليها تعليقات الإعجاب والإشادة بجمالها.

كانت ياسمين صبري شاركت في مارثوان رمضان 2020 بمسلسل يحمل عنوان "فرصة ثانية" من إنتاج شركة سنرجي، وشاركها البطولة هبة مجدي ودياب وأيتن عامر وأحمد مجدي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.



