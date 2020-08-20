أبطال "توأم روحي" يحتفلون بعرضه الخاص

احتفل أبطال الفيلم المصري الجديد "توأم روحي" بعرضه الخاص، في إحدى دور العرض بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء.



وحضر العرض عدد من نجوم الفيلم أبرزهم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والمؤلفة أماني التونسي والمخرج عثمان أبولبن، بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي.







كما شارك في الحفل الفنانة إيمي سمير غانم زوجة حسن الرداد، التي حرصت على التقاط الصور معه لتكذيب شائعة الانفصال التي طالتهما مؤخرا.

وحضر العرض أيضا الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم والنجم محمود عبدالمغني.





وكانت الفنانة أمينة خليل صرحت بأن "توأم روحي" يدور في قالب رومانسي، وتم تصوير مشاهد كثيرة من الفيلم خارج مصر، وهذا يعنى ارتفاع ميزانية الإنتاج .

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فيما قال حسن الرداد في مقابلة تليفزيونية إنه يشعر بالقلق بسبب طرح الفيلم تجاريا في جميع دور العرض في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل دور العرض في مصر بنسبة تشغيل 25% من طاقتها الاستيعابية، ما قد يؤثر على حجم الإيرادات.

وأشار إلى أن الهدف من طرح الفيلم في هذا التوقيت هو تشجيع صناع السينما على العمل وعدم الابتعاد عن الساحة، حتى لا يتأثر الفيلم المصري.



