شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم هارى بوتر يتجاوز المليار دولار بعد عرضه فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عقدين من طرحه فى دور السينما تجاوز فيلم "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" المليار دولار فى شباك التذاكر العالمى، حيث حققت النسخة الـ3D من الفيلم فرقا فى إيرادات شباك التذاكر الصينى.

واحتل فيلم "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" المركز الأول في قوائم شباك التذاكر في الصين نهاية الأسبوع الماضي ، حيث حصد 13.6 مليون دولار من 16000 شاشة.

وحقق الفيلم 1.001 مليار دولار حتى الآن ، ويعتبر الثاني بعدما حقق “Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2,” 1.34 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2011، لتكون اجمالي ايرادات السلسلة 7.74 مليار دولار في شباك التذاكر.

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سلسلة هارى بوتر بطولة دانيال رادكليف وإيما واتسون وتعتبر سلسلة أفلام هارى بوتر سببا فى شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.

تدور أحداث الجزء الأخير من هارى بوتر حول البحث عن أحجار الهوكروكس الثلاثة الباقية، التى يستغلها فولدمورت ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً، ويسعى هارى، رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها، وحينها يستطيع هارى تحطيم بعضها ويقوم رون بتحطيم أحدها ليكسروا سر خلود لورد الظلام، يشن فولدمورت حرباً عاتية على مدرسة هوجوورتس تدمر كل شىء، ويصبح مصيرها ومصير الجميع مرهونًا بنتيجة الصراع العاتى الذى سينشأ بين هارى وفولدمورت.

يذكر أن فيلم هارى بوتر ومقدسات الموت: الجزء الثانى اخرجه دافيد ياتس، وقام ببطولته كلٍ من دانيل رادكليف، روبرت جرينت، إيما واطسون، ورالف فينيس.