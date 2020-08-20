شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير "ساعة شيطان" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل المخرج إبرام نشأت تصوير المشاهد المتبقية من فيلم ساعة شيطان، الأسبوع المقبل، إذ يتبقى نحو 3 أيام تصوير للانتهاء من مشاهد العمل كاملة، بطولة خالد الصاوى، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، فى أول تجربة سينمائية له.
وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تقود إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة.
كان إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" قد نفى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول التعاقد مع فتاة "التيك توك" دينا مراجيح، للمشاركة بالتمثيل فى فيلمه "ساعة شيطان"، بعد أن ظهرت مراجيح ممسكة بسيناريو العمل وتم تداول الصورة بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا ما أثار حفيظة عدد من الفنانين ومواهب أكاديميات الفنون.
وأوضح إبرام نشأت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف دينا مراجيح قبل هذه الأزمة لبعده عن السوشيال ميديا، ولم يخترها للمشاركة فى الفيلم ولم تصور أى مشهد من الأحداث، كل ما حدث أن "ريجيسير" رشحها لتجسيد دور مكتوب فى العمل لبائعة مناديل بتقول كلمتين فقط دون أن أعرف أنها دينا مراجيح.
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