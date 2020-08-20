أحمد السقا يحتفل بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بالعام الهجري الجديد 1442.
وكتب: "اللهم إنّا نسألُك عامًا، يتجلّى فِيه لطفك ويتسع فِيه رزقك وتمتدُ فِيه عافيتُك، ونستفِتح فِيه برحمتِك، عام هجري جديد 1442".
من ناحية أخرى، يستعد أحمد السقا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل 2021، بمسلسل "نسل الأغراب".
والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، دياب، محمد جمعة، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.
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