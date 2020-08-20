"وفقا لـIMDB".. تعرف على أفضل 10 أفلام في السنوات العشر الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعد موقع IMDB العالمي قائمة بأفضل 10 أفلام في آخر 10 سنوات، والتي تم اختيارها بناء على تصويت المشاهدين من حول العالم، ويستعرض "الخليج 365"، قائمة بالأفلام التي حققت إيرادات تاريخية ونالت إعجاب الجمهور والنقاد وصناع السينما أيضًا:

Joker 2019

فيلم الجوكر واحد من أفضل أفلام العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويلعب Joaquin Phoenix الشرير الأيقوني في قصته الأصلية، الفيلم صدر الفيلم في أكتوبر من عام 2019 وحصل على لقب أفضل أفلام العام، وحقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر، ولاقى نجاحًا كبيرًا بين المعجبين والنقاد على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، حصل الفيلم على 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار.

Avengers: Infinity Wars 2018

حصل فيلم Avengers Infinity Wars، على جائزة أفضل أفلام 2018، بالإضافة إلى كونه الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2018، حيث حقق 2.048 مليار دولار في شباك التذاكر، والفيلم من أغلى الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق.

Coco 2017

هو فيلم الرسوم المتحركة الوحيد الذي ظهر في قائمة أفضل أفلام العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من إنتاج Disney وPixar Animation Studio، يتابع الفيلم الصبي الصغير الذي وجد نفسه في أرض الموتى بعد أن هرب ليثبت لعائلته أن الموسيقى تجري في دمائهم، الفيلم حقق إيرادات بلغت 807.1 مليون دولار في شباك التذاكر وفاز بجائزتي أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية.

Deadpool 2016

استمر Deadpool في تحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته الأولية، بما في ذلك أن يصبح الفيلم الأكثر ربحًا من فئة R حتى عام 2019، كما أنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عطلة نهاية أسبوع لفيلم من فئة R.

Mad Max: Fury Road 2015

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة للكثيرين، ولكن وفقًا لتصويت المشاهدين، فإن فيلم Mad Max: Fury Road، كان أفضل أفلام 2015، الفيلم كان من المفترض أن يتم تصويره عام 2001، لكنه تأخر بسبب هجمات 11 سبتمبر، لكن الانتظار أتى ثماره وحقق الفيلم 375.2 مليون دولار في شباك التذاكر وجلب ست جوائز أوسكار.

2014: Interstellar

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على الرغم من عدم ترشحه حتى لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم، إلا أن فيلم Interstellar كان فيلم العام بلا منازع، المشاهدون هم دوماً من يختارون العمل الأقرب لقلوبهم، وهذا الفيلم السحري لكرستوفر نولان استطاع الوصول للمعادلة الصعبة.

فيلم مثير، خيالي، علمي، ممتع، إنساني، إلى جانب الأداء التمثيلي المبهر لطاقمه وعلى رأسهم ماثيو ماكونهي ومات ديمون، الصورة المبهرة التي نقلتنا فعلاً إلى عالم الفضاء، لكواكبه البعيدة، والأهم، للشكل المتخيل لأبعاد غير ملموسة مثل الزمان والمكان.

2013: The Wolf of Wall Street

حسنا، هذا الفيلم الشائك خسر جائزتين هامتين عند توزيع الأوسكار وهما جائزة أفضل ممثل وأفضل فيلم، لكنه في نظر المشاهدين، استحق التفوّق على منافسيه بجدارة، لعل السبب في ذلك كان الأداء الخارق لليوناردو دي كابريو، والطابع الخاص للمخرج مارتن سكورسيزي.

يتحدّث الفيلم حول عالم المال وسطوته في وال ستريت، متتبعاً خط سير سمسار البورصة الداهية جوردان بيلفورت ذئب وال ستريت الذي استطاع تحقيق نجاحاً مبهراً في وقت قصير، ثم الأحداث المؤسفة التي تلت ذلك.

2012: Django Unchained

فيلم آخر لليوناردو دي كابريو، المظلوم الأكبر في السينما الأمريكية، مع جيمي فوكس وكريستوف والتز ومن إخراج كوينتن تارانتينو، لكنه يختلف عن أي فيلم آخر له، استعرض فيه الرجل مهاراته كلها، بدءاً من الاختيارات الرائعة للممثلين العمالقة، انتهاءً بالخط الإنساني للقصة والذي لا يتوفر عادة في نوعية أفلامه، لكن مع زيادة جرعة الدموية المفزعة التي تميزها.

2011: The Intouchables

يستعرض الفيلم القصة المعتادة لتقابل شخصيتين مختلفتين تمام الاختلاف عن بعضهما البعض، لكن بطريقة جديدة، مرحة وخفيفة، أرستقراطي فرنسي يدعى فيليب والذي يقوم بدوره فرانسوا كلوزيه، وشاب عاطل من أصول أفريقية يقوم بدوره عمر ساي، يسعى لإجراء مقابلة عمل فقط من أجل الحصول على معونة البطالة لأنه يعلم أن لا أحد يتقبله، لكن الأرستقراطي فيليب يمنحه الفرصة والعمل لتبدأ حياتهما في التغير.

2010: Inception

حظ ليوناردو ديكابريو في اختيارات المشاهدين أفضل بكثير من اختيارات لجان الجوائز، هذا هو فيلمه الثالث في القائمة، والفيلم الثاني لكريستوفر نولان، بالتأكيد يعلم الجميع القصة الغريبة حول التحكم بالواقع عن طريق الحلم، الصورة المبهرة، والفكرة المُرهقة، إلى جانب النهاية المفتوحة، كلها جعلت منه فيلم العام في وقتها، ليستحق بجدارة وجوده في القائمة.