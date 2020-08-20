فيديو| سيرين عبد النور تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسلها "دانتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة سيرين عبد النور، إنها كانت خائفة من فكرة مسلسل "دانتيل"، عقب عرضه عليها.

وتابعت سيرين، في برنامج "Mbc trending": "أجسد بالعمل شخصية ميرنا التي تقع في قصة حب مع شخص ما منذ الصغر حتى الكبر، وتتحول العلاقة من صداقة إلى الإحساس بالحب ثم تقع حادثة ما تجعلهم يبعدان عن بعض 10 سنوات، وعندما يرون بعضهما مرة أخرى وكأن الـ10 سنوات لم تمر".

وأضافت أن المسلسل يرصد كيف تطورت البنت الصغيرة حتى الكبر؟ وكيف كانت علاقة الحب في الطفولة؟، مشيرة إلى أن الجمهور العربي في حاجة لجرعة كبيرة من الحب.

يذكر أن مسلسل" دانتيل" من المقرر طرحه يوم 23 أغسطس الجاري، وهو من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر، ومن إنتاج جمال سنان.