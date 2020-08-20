كومان يلتقي ميسي لإطلاعه على “مشروعه الجديد” في برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصل رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو، تحركاته المحمومة من أجل إعادة الاستقرار ووضعه مجددا على طريق الانتصارات، حيث تفرض قضية بقاء “نجم النجوم” ليونيل ميسي نفسها على الجميع.

وحسب ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية فإن ما يتردد بشأن رغبة “البرغوث” الأرجنتيني في الرحيل عن النادي الكتالوني، وإنهاء مسيرته مع فريق آخر يقدر على حصد البطولات، يمثل المشكلة الأكبر لرئيس برشلونة.

وفي هذا الصدد نقلت “آس” عن تقارير صحفية الأربعاء، أن بارتوميو رتب اجتماعا سريعاً خلال الأيام القليلة المقبلة بين ميسي، وبين المدير الفني الجديد رونالد كومان من أجل “وضع النقاط فوق الحروف” في عدد من الأمور المهمة، وأبرزها بالتأكيد استمرار ميسي قائدا للفريق.

وقالت صحيفة “سبورت” إن كومان ينوي خلال الاجتماع إطلاع ميسي على “مشروعه الجديد” في برشلونة، وطموحاته خلال الفترة المقبلة.

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وبالتزامن مع ذلك، تتواصل جهود رئيس النادي في نفس الإطار، حيث أكد بارتوميو، أنه اتصل بوالد ميسي، وأخبره بحاجة برشلونة لجهود النجم الموهوب.

كما أكد بارتوميو، حسب “آس”، أن ميسي الذي يرتبط مع برشلونة بعقد حتى 2021 يرغب في إنهاء مسيرته داخل الفريق الذي لم يعرف غيره منذ قدومه إليه يافعا قبل 19 عاما.

ووفقما ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، أصر المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان على بقاء ميسي في “كامب نو”، بعد تقارير تحدثت عن إمكانية رحيله عن النادي.

والأربعاء أعلن برشلونة تعيين كومان لتدريب الفريق الأول، بديلا للمدرب المقال كيكي سيتين عقب الهزيمة المذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.