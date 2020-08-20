بايرن ميونيخ يعبر إلى نهائي أبطال أوروبا لمواجهة سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ضرب بايرن ميونيخ الألماني موعدا مع باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد المقبل في لشبونة ، بعد فوز البايرن على أوليمبك ليون الفرنسي في الدور النصف النهائي للمسابقة الأوروبية .

وأحرزسيرج غنابري ثنائية في الشوط الأول وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الثالث في الشوط الثاني، ليقودا بايرن ميونيخ للفوز 3-صفر على أولمبيك ليون،

وتأهل بطل ألمانيا للمباراة النهائية لأول مرة منذ فوزه باللقب آخر مرة عام 2013، بينما حجز سان جرمان مقعده في النهائي بعد فوزه بالنتيجة ذاتها على رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، أمس الثلاثاء.

Advertisements

وافتتح غنابري التسجيل في الدقيقة 18 عندما تسلم الكرة في الناحية اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل تسديدة مباغتة قوية سكنت شباك أنطوني لوبيز حارس ليون.

وضاعف النتيجة في الدقيقة 33 عندما تابع تسديدة ارتدت من يد لوبيز ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا للبرزيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 80 بداعي التسلل قبل أن يجعل ليفاندوفسكي النتيجة 3-صفر قبل النهاية بدقيقتين بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على فريق لابيزيغ الألماني بثلاثة أهداف الثلاثاء الماضي .