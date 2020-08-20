ليلى علوي تجمع صورها من القديمة إلى الحديثة.. ما الفرق؟

متابعة بتجـــــــــــرد: استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، عبر حسابيها على “تويتر” و”إنستغرام”، صوراً التقطت لها في مراحلها العمرية المختلفة ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

واعتمدت في هذه الصور إطلالات وأساليب مختلفة على مستوى الأناقة والشعر والمكياج. وشاركها المتابعون تذكر تلك المراحل من حياتها حيث تناولت التعليقات التغيير الذي طرأ على شكلها مع مرور السنوات.

وأرفقت الممثلة الصور بالتعليق: “في كل صورة اتاخدت الزمن وقف عندها وفكرنا دايماً بوقت حلو لحظة ونس، ضحكة عفوية لمة وصحبة. في “اليوم العالمي للتصوير” شكراً لكل صورة حلوة سابتلنا ذكرى يوم جميل ولمة عمرها ما تتنسي”.

ويشار إلى أن ليلى لفتت الأنظار في وقت سابق بالعودة إلى موضة الثمانينات، وهو ما أوضحت سببه في مداخلة عبر تطبيق “زووم” أجرتها ضمن حلقة من برنامج ” القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية “العربية الحدث”. وقالت: “الموضوع جه صدفة. كنت قاعدة بقلب في ألبومات الصور القديمة فقررت أحطها خاصة أن جماهير السوشيال بتحب الصور دي”.

وأضافت: “فوجئت قبل حلول موسم الصيف 2020 بأن كل موضة الثمانينات والتسعينات رجعت تاني، الفساتين الواسعة والأكمام “المنفوشة”. وتابعت: “عندي لبس قديم من الثمانينات والتسعينات محتفظة بيه ولما لقيت الموضة رجعت قلت ممكن ألبسها تاني. صحيح أنا اتغيرت في الشكل والسن في صوري في الفترة دي ودلوقتي. بس جوايا زي مانا والي يعرفني شخصياً يفهم ده”.