طارق العريان ينفي زواجه ويهدد هؤلاء

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن ضجت وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بعلاقة عاطفية تجمع طارق العريان مع عارضة أزياء سورية أرمنية تدعى نيكول سعفان، عبر المخرج المصري عن غضبه لتدخل الجميع في حياته الخاصة.
ونفى العريان في تصريحات صحافية زواجه من سعفان مؤكداً أنه سيقاضي كل من يستخدم اسمه مشيراً إلى أنه يرفض التشهير بأعراض الناس، مؤكداً أنه يعيش قصة حب من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.
وقال: “الطعن في الأزواج والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فقد كان بيني وبين أصالة علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاماً”.
وأضاف: “أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أماً لأبنائي”.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بصور لفتاة عشرينية قيل إنها حبيبة طارق العريان والسبب وراء انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة أصالة نصري.
وتناقل النشطاء صوراً لفتاة تدعى نيكول سعفان تبلغ من العمر 22 عاماً مشيرين إلى أنها حبيبة العريان الحالية والتي تصبح زوجته عمّا قريب٬ مؤكدين أن الثنائي يعيشان قصة حب قوية رغم فارق السن بينهما الذي يبلغ أكثر من 30 عاماً.
يذكر أن الفنانة أصالة كانت قد أعلنت انفصالها رسمياً عن العريان في بداية العام الجاري وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها وعدم الخوض في الأسباب.
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