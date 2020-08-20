مفاجأة صادمة.. براد بيت معجب بـ أديل

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار شائعات حول عودة براد بيت لزوجته السابقة جينيفر أنيستون، وتقارير جديدة عن عودته لوالدة أطفاله النجمة أنجلينا جولي، تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي العالمية خبراً يفيد بأن النجم الأميركي معجب بالنجمة البريطانية أديل.

ذكرت تقارير أن براد بيت معجب بأديل، المغنية البريطانية التي صدمت جمهورها بفقدان الكثير من وزنها بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي.

وادعى مصدر مقرب أن أديل لفتت أنظار بيت لجمالها مؤخراً وقال إن النجم مفتون بـ”حس الدعابة الصاخب” الذي تمتلكه.

وقال المصدر: “لا ينجذب براد إليها لأنها جميلة فحسب، بل لأنها تضحكه وتمنحه شعوراً جيداً عندما يتسكعان أو يتحدثان عبر الهاتف”.

وأضاف المصدر أن براد يأمل أن تنجح الأمور بينهما لأنه يشعر أنهما قد يكونان زوجين مثاليين، ومع ذلك فهو غير متأكد من أن “أديل تشعر بنفس الطريقة”، لأنه يملك انطباعاً بأنها لا تتطلع إلى الارتباط مرة أخرى.

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والتزم براد وأديل الصمت ولم يوضحا حقيقة هذه الشائعات المنتشرة.

وكانت أديل قد أبهرت العالم بتغيير شكلها بالكامل بعد أن خسرت حوالي 45 كيلوغراماً من وزنها وذلك بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي مؤكدةً أنها فعلت ذلك من أجل ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.

وتعرض براد بيت للعديد من الشائعات التي تخص حياته العاطفية هذا العام، بدأت بعودته لزوجته الأولى جينيفر أنيستون في حفل توزيع جوائز SAG مطلع هذا العام، ومؤخراً قيل إنه وأنجلينا يلتقيان سراً وأن مشاعر الحب والرومانسية قد عادت بينهما، وذلك بعد أن رصد مصورو الباباراتزي براد بيت وهو يخرج خلسة من بيت أنجلينا جولي عدة مرات وتحديداً خلال فترة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا المستجد.