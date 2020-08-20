- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: تشهد أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض” إقبالًا كبيرًا من حيث المشاهدة على موقع “يوتيوب” العالمي.
وحققت الأغنية 5 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام فقط من طرحها، وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) في عدد من البلدان العربية ومنها الإمارات، مصر، السعودية، المغرب، الأردن وغيرها.
و”بالبنط العريض” تُعتبر أوّل أغنية من ألحان حسين الجسمي من اللون الغنائي المصري، وجدد من خلالها تعاونه الفريد من نوعه مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا، واضعًا لحنًا جميلًا ومميزًا يفيض بالفن والإحساس، متناسبًا مع كلمات الأغنية الذي يقول في مطلعها: حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب م الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض”.
ويضيف الجسمي أغنية “بالبُنط العريض” إلى قائمة أغنياته الناجحة ذات اللون المصري، والتي يقدمها لأوّل مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معان كثيرة من الفرح والبهجة.
وقد طرحت الأغنية عبر قناة حسين الجسمي في موقع “يوتيوب” إلى جانب جميع الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالبُنط العريض”.. حسين الجسمي يحصد الملايين ويتصدّر المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.