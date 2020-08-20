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هناء الشوربجى تنضم لمسلسل "إسعاف يونس" فى شخصية والدة محمد أنور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هناء الشوربجى لأسرة مسلسل "إسعاف يونس" ، بطولة محمد أنور، الذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج معتز التونى، ويعد أولى بطولات أنور في الدراما التليفزيونية، حيث تجسد هناء الشوربجى شخصية والدة محمد أنور في أحداث المسلسل، الذى يعرض على منصة wathc it  الرقمية .

ويعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستعرض على منصة wathc it ، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على .

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وغاب محمد أنور عن المشاركة فى دراما رمضان هذا العام مكتفيًا بظهوره كضيف شرف فى مسلسل "عمر ودياب" مع صديقيه على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تم عرض العمل فى شهر رمضان المنصرم على قناتى الحياة و ON تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.

يذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هناء الشوربجى مسلسل "عوالم خفية"، للنجم الكبير عادل امام، الذى عرض في عام 2018، وشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقى، فتحى عبد الوهاب، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين جمال ، وإخراج رامى إمام.

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