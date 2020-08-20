شكرا لقرائتكم خبر عن الصين طوق النجاة لتعافى السينما العالمية من آثار كورونا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الوضع السيئ الذي تعيش فيه السينما حول العالم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التى تعطى آملا كبيرا فى غد مختلف فى ظل تلك الجائحة التى ألمت بالسينما وكبدتها خسائر فادحة حول العالم، وهو فيما يبدو ما جعل صناع السينما يبدأون فى التعاقد والتحضير على مشاريع أفلام سينمائية ضخمة تكون هى طوق النجاة لموسم سينمائى قادم إذا لم يعوض خسائر 2020 فعلي الأقل يقلل من حجم الخسائر ليس أكثر وهو ما تفعله الاستوديوهات الضخمة ومنها شركة سوني والتي سارعت بالتعاقد مع النجم ليوناردو دي كابريو في صفقة جديدة متعددة السنوات، حيث أوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتنيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال على حسب تعبيرهم.

ويأتيى ذلك بالتزامن مع تحضيرات فيلم ليو، الجديد Killers of the Flower Moon الذى يجمع ليوناردو وروبرت دى نيرو ولكن تم تأجيل بدء تصويره للعام المقبل 2021 وتحديداً شهر فبراير منه، حيث أشارت تقارير، إلى عزم مارتن سكورسيزي مخرج الفيلم القيام بتلك الخطوة بسبب كورونا، حيث أكد الموقع أن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي، وتحديداً في شهر مارس الماضي أي قبل خمسة أشهر من الآن، إلا أنه بذلك تم تأجيله لمدة تصل لـ 11 شهر قبل بداية تصوير العمل الذى ينتظره قطاع كبير من محبي السينما.

فيما تعاقد النجم براد بيت علي بطولة فيلم Bullet Train وهو فيلم الإثارة والأكشن التي تقدمه شركة سوني وهو مأخوذ عن الرواية اليابانية ماريا بيتل الأعلي مبيعا للكاتب كوتارو إيساكا، ويتولي إخراج الفيلم المخرج ديفيد ليتش والذي قدم فيلم Deadpool 2 و Fast & Furious الأخير، وتدور قصة الفيلم حول 5 من القتلة المحترفين يجدون أنفسهم علي متن قطار سريع متجه إلي مورويوكا.



افيش فيلم tenet

فيما يعد هو الأخر بصيص آمل هو عودة النجمة جينفر جارنر للعمل، حيث تصور فيلم فى منطقة باسيفيك باليسايدز بكاليفورنيا، ورصدت الكاميرات جارنر وهي تتحدث مع طاقم العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان العمل الذي تصوره جارنر فيلم جديد أم هو استكمال لفيلم Yes Day والذي كانت تصوره قبل فيروس كورونا وتعطل بسبب تفشي الوباء وحالة الغلق العام التي شهدها العالم بسبب الجائحة.

أما النجم العالمي جيرارد بتلر فتعاقد علي بطولة فيلم الإثارة "قندهار" حيث يجسد دور عميل سري وهو الفيلم الذي يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون ، بناءً على تجاربه في وكالة الاستخبارات الدفاعية في أفغانستان.

يلعب بتلردور توم هاريس، وهو عميل سري لوكالة المخابرات المركزية يعمل في الشرق الأوسط وتتكشف هويته السرية ويعلق في قلب قندهارويتوجب على هاريس ومترجمه شق طريقهم للخروج من الصحراء والهروب ويتولي إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen ، بطولة مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

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من الأمور المطمئنة أيضا بأن الأوضاع بدأت في الهدوء وأن السينما قد تستعيد عافيتها سريعا هو الإعلان عن بيع تذاكر فيلم كريستوفر نولان، tenet، في المملكة المتحدة، والذي بالرغم من تأجيل عرضه أكثر من مرة، لكنه سيتاح عرضه الآن لأول مرة فى الخارج فى أكثر من 70 دولة بدءًا من 26 أغسطس الجاري، تليها مدن أمريكية مختارة فى 3 سبتمبر قبل عطلة عيد العمال الطويلة وهو من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور، فيما يستعد رواد السينما الصينيون لاستقال عرض الفيلم دور العرض الصينية في 4 سبتمبر.

ويبدو أن صناع السينما يعلمون جيدا أن الصين سوق ضخم وبالتالي عرض افلامهم هناك سيكون سبب في مكاسب سريعة خاصة وانه حتي ولو كانت النسبة المحددة لدخول السينمات قليلة فعدد سكان الصين وعدد دور العرض هناك سيعوض الخسائر بشكل كبير، حيث قررت شركة ديزني أن النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحرك mulan، قد لا تعرض في بعض من دور السينما بمعظم أنحاء العالم، لكن الجماهير في الصين ستكون قادرة على مشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، وحسب موقع Weibo، فقد تمت الموافقة على عرض الفيلم فى عدد من دور العرض بالصين وهو الفيلم ‪ المنتظر ، وهو نسخة حية من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها، وهو من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، تجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

في سياق متصل بدأت إيرادات شباك التذاكر في الإرتفاع،حيث حقق فيلم "The Tax Collector" ، بطولة شيا لابوف إيرادات وصلت إلى 430 ألف دولار وذلك حصيلة عرضه في 119 مسرح داخل الولايات الأمريكية، والفيلم يدور حول ديفيد وكريبر وهما يعملان لدى زعيم عصابة يُدعى ويزرد، حيث يستغل الثنائي في جمع المال والمكاسب من زعماء العصابات المحليين، عندما يظهر ويزرد ويعود إلى المكسيك، تصبح حياة ديفيد مهددة.

بينما احتلت ملحمة الحرب العالمية الأولى "1917" المركز الأول في شباك التذاكر الصيني في نهاية هذا الأسبوع محققا ما يقارب 7 مليون دولارحتي الآن، وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فيما حقق فيلم Dolittle ، مايقارب 10 مليون دولار أمريكى في الصين في اعادة بعض دور السينما هناك، وكان قد حقق الفيلم 243 مليون حول العالم وهو من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.