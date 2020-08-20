شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "أيامنا الحلوة" يحيى حفلا بمسرح النافورة بدار الأوبرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة أيامنا الحلوة لتقديم توليفة موسيقية لأعمال كوكب الشرق وسيد درويش ومحمد فوزى وفريد الأطرش، وذلك فى حفل غنائى جديد بدار الأوبرا المصرية فى مسرح النافورة يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل.

اشتهرت فرقة أيامنا الحلوة بعد ظهورهم لأكثر من مرة مع إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة وقد قدموا عددا من الأغانى الشهيرة أثناء استضافتها لهم من بينهم أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم من الأغاني التى ارتبط بها الجمهور، كذلك قدموا أنشاد ديني وبعض الأغاني الحديثة ومن المتوقع أن تضم حفلتهم الجديدة تنوع فى الأغانى بين الحديث والقديم.

وتعتبر أيامنا الحلوة من أقدم الفرق الغنائية فى مصر، ووضع حجر أساسها المايسترو محمد عثمان منذ 15 سنة، وتضم 15 مطربًا ومطربة، هم: زهرة رامى، شريف إسماعيل، رامى رفعت، محمد خلف، عمرو كمال، محمد عباس، أحمد محسن، سلمى صباحى، رضوى سعيد، أميرة السيد، مروة أبو زيد، رباب ناجى، داليا وشادى عبد السلام والطفلة نور عثمان، وتخصصت فى تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغانى والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائى متنوع.