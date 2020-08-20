محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن تفاصيل متعلقة بكليبها الغنائي الجديد "لينا راقصة"الذي طرحته مؤخرا على يوتيوب. وقالت كارمن، ببرنامج et بالعربي، إن الموضوع كان مخاطرة جدا بالنسبة لها بكل المقاييس. وأضافت: "كنت قلقانة شوية، لأن آخر رقصة رقصتها في حياتي كانت في أولى إعدادي". "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كارمن سليمان عن "لينا رقصة": "آخر رقصة رقصتها كنت في أولى إعدادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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