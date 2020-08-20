فيديو| حسن الرداد وعثمان أبو لبن يكشفان تفاصيل عن "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان حسن الرداد والمخرج عثمان أبو لبن، عن تفاصيل خاصة بفيلمهما السينمائي الجديد "توأم روحي"، خلال استضافتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة التي تعرض اليوم الخميس.

وقال الفنان حسن الرداد، في برومو الحلقة": "أنا كنت ماشي ورا المخرج عثمان أبو لبن، لأنه شايف الفيلم كله على بعضه".

فيما أوضح المخرج عثمان أبو لبن، عن اختياره فيلم رومانسي: "وسط الدوشة والزحمة.. عايزين حاجة تحرك مشاعرنا في حتة تانية".

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وأضاف: "حسن الرداد وأمينة خليل اتبهدلوا في المياه، لأنهم صوروا هذه المشاهد في آخر يوم بشهر يناير".

الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، وبدأ عرضه التجاري، أمس.