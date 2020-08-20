أحمد مكي وسط "غية حمام": "أحلى التماسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد مكي، بصورة جديدة وسط "غية حمام"، وهي إحدى هواياته المفضلة.

ونشر مكي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى التماسي".

يذكر أن أحمد مكي، ينتظر عودة عرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم" خلال الأيام المقبلة، وهى من تأليف حسن المهدي ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام، بالإضافة إلى ميرنا جميل وسليمان عيد، وإخراج كريم سامي وإشراف على العرض المخرج مجدي الهواري.

يذكر أن آخر أعمال مكي في الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" بطولة: هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وأوس أوس، وملك قورة، وويزو، وإخراج هشام فتحى.