سامح حسين يروج لـ"المتفائل" ومواعيد عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الفنان سامح حسين، عن استمرار عرض مسرحية "المتفائل" بالمسرح القومي في العتبة.
وكتب سامح، عبر حسابه على إنستجرام: "المسرحية الكوميدية والاستعراضية.. المتفائل للسنة 2 على المسرح القومي بالعتبة.. تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساءً".
مسرحية "المتفائل" بطولة: سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، وإخراج إسلام إمام.
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