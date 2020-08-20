سامح حسين يروج لـ"المتفائل" ومواعيد عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان سامح حسين، عن استمرار عرض مسرحية "المتفائل" بالمسرح القومي في العتبة.

وكتب سامح، عبر حسابه على إنستجرام: "المسرحية الكوميدية والاستعراضية.. المتفائل للسنة 2 على المسرح القومي بالعتبة.. تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساءً".

مسرحية "المتفائل" بطولة: سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، وإخراج إسلام إمام.