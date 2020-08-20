شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك حورانى تنتهى من تسجيل "العب غيرها" و "خد بالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية دومينيك حورانى مع الملحن محمد عبد المجيد في أغنيتين، الأولى تحمل اسم"العب غيرها"، وهى من كلمات محمد رسلان، وتوزيع طوني عنقا، والثانية "خد بالك"، من كلمات مايكل توفيق، وتوزيع محمد ياسر، ومن المقرر أن يتم طرحهما على فترة متباعدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حسبما أكد الملحن محمد عبد المجيد لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرحت مؤخرا دومينيك حوراني، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بطل تمشي ورايا"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، مع احتفالات عيد الأضحى الماضى.

الأغنية نالت استحسان الجمهور، حيث جاءت في قالب مهرجان شعبي وظهرت خلاله بعدة إطلالات مختلفة ومميزة، والأغنية من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج ايلي رزق الله.

مهرجان "بطل تمشي ورايا" يحمل التعاون الثالث بين دومينيك حورانى وفيجو، بعد تعاونهما من قبل في أغنية فيلم "عمر خريستو" ومهرجان "فرخة ماشية" والذي طرحته العام الماضي وحقق المهرجان نجاحات ومشاهدات عالية عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.