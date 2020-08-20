بعد انفصاله عن أصالة.. طارق العريان يعترف بقصة حب جديدة في حياته

رنا صلاح الدين - في الوقت الذي لم يمر فيه عام بعد على انفصالهما، اعترف المخرج والمنتج طارق العريان بوجود قصة حب جديدة في حياته، وذلك بعد شهور على انفصاله رسمياً عن زوجته السابقة، النجمة السورية أصالة.

العريان خرج عن صمته، ونفى ما تردد مؤخراً عن استعداده للزواج، بعد أنباء أكدت وجود علاقة عاطفية تربطه بفتاة سورية أرمينية تدعى نيكول سعفان، وفي الوقت الذي صرح فيه بوجود قصة حب جديدة في حياته، لم يكشف عن اسم حبيبته وعما إذا كانت هي نفسها الفتاة التي ورد اسمها في الشائعة المنتشرة عبر الكثير من وسائل الإعلام الفنية.

طارق أوضح أن العلاقة العاطفية التي يعيشها حالياً لم تصل لمرحلة الزواج بعد، وهدد كل منّ يخوض في حياته الشخصية باللجوء للقضاء قائلاً: «اللى هيستخدم اسمى هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم فى أعراض الناس بالشكل ده».

وعلى الرغم من أن الكثير ربطوا بين انفصال العريان وأصالة، باكتشاف النجمة السورية لعلاقة زوجها بامرأة أخرى، نفى طارق وجود أي علاقة بين انفصاله عن أصالة ودخوله في العلاقة العاطفية الجديدة، مضيفاً: «الطعن فى الأزواج وفى العائلات والخوض فى الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بينى وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي».

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وأصالة هي الزوجة الثانية في حياة العريان الذي سبق وتزوج من المذيعة المصرية إنجي علي.