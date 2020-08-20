فيفي عبده ترفع شعار «العمر مجرد رقم» بحركة رباضية مبهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - لم تكتف الفنانة المصرية فيفي عبده بفيديوهات الرقص التي تشاركها مع متابعيها كل فترة، وتبرهن من خلالها على تمتعها بلياقة بدنية عالية، وفاجات الجميع بحركة رياضية استعراضية حطمت بها أي حواجز عمرية قد يضعها الانسان أمام إرادته.

فيفي نشرت صورة من أجواء أجازتها الصيفية التي تقضيها حالياً في منطقة الساحل الشمالي، وظهرت فيها تؤدي حركة فتح الحوض، والتي تُعد من الحركات الرياضية الصعبة، لترفع بها شعار «العمر مجرد رقم»، حيث تفاعل فانز الراقصة المصرية مع الصورة بشكل كبير، معربين عن انبهارهم بقدرات الفنانة التي تجاوزت عمر الـ60.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدارمية كان مسلسل «مملكة الغجر» الذي شاركت في بطولته أمام حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم، والعمل سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، وقد عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2019.

في الوقت الذي تغيبت فيه فيفي عن دراما رمضان 2020، قدمت لأول مرة برنامج مقالب بعنوان «خالي بالك من فيفي» وذلك عبر شاشة mbc مصر.