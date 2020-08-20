ريهام حجاج تحتفل بدخول زوجها مجلس الشيوخ.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج بفوز زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة بعضوية مجلس الشيوخ المصري بعد خوضه معركة الانتخابات التي اجريت في مصر حديثاً.

ريهام نشرت عدة لقطات لزوجها خلال كواليس الانتخابات، وهنأته بتعليق كتبت فيه: «مبروك يا روح قلبي يا سيادة النائب يا حبيبي ونصي التاني مبروك فوزك في انتخابات مجلس الشيوخ، وربنا يعينك على خدمة دائرتك تحيا مصر».

فانز وأصدقاء ريهام من داخل الوسط الفني تفاعلوا مع منشورها بتعليقات هنأوا فيها الفنانة المصرية بفوز زوجها في الانتخابات، متمنيين له النجاح والتوفيق بالمرحلة المقبلة من حياته السياسية.

يُذكر أن ريهام حجاج اعلنت زواجها رسمياً من محمد حلاوة بداية 2019، بذلك بعد أشهر على انفصال الأخير عن زوجته السابقة، الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وهو الزوج الثاني في حياة ريهام التي لديها ابنة واحدة من زيجة سابقة.

من ناحية أخرى، تألقت ريهام حجاج في مارثون دراما رمضان الماضي بمسلسل «لما كنا صغيرين» الذي شاركت في بطولته أمام محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، نسرين أمين، ندى بسيوني، نبيل عيسى، محمود حجازي، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.