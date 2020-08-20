أحمد السقا يفاجئ الشيف الشربيني بمكالمة على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري أحمد السقا، صديقه الشيف علاء الشربيني بمكالمة على الهواء مباشرة، خلال تقديم الأخير لحلقة في برنامجه «أحلى أكلة».

زملاء الشربيني في حجرة الـ«الكنترول» لم يخبروه بهوية المتصل، وقرروا مشاركة السقا في مفاجأته لصديقه، حيث تحدث السقا دون أن يعرف نفسه في بداية المكالمة، مثنياً على الجانب المهني للشرييني ليس فقط داخل مصر، وإنما على مستوى العالم العربي، واشرافه على تأسيس الكثير من المطاعم والمطابخ في أرقى الأماكن، مشدداً على مستواه الأكاديمي الرفيع في المهنة.

وعلى المستوى الانساني، أثنى السقا على أخلاق صديقه، معرباً عن سعادته بعلاقته به، وهنا أعلن عن اسمه قائلاً: «أنا أحمد السقا»، حيث ملأت البسمة وجه الشربيني معرباً عن فخره بهذه المكالمة، كما بادل السقا وصلة الغزل قائلاً: «في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة».

الشربيني شكر السقا على المكالمة مضيفاً: «ربنا يجبر بخاطرك، ودائمًا في ظهرنا وفي كل حتة وأنتَ علم من أعلام الفن ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي اتصالك وده مش غريب لأنك أبو الرجولة».

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من ناحية أخرى، اعلن أحمد السقا عن خوضه لمنافسة دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد بعنوان «نسل الأغراب» قصة وإخراج محمد سامي، وإنتاح تامر مرسي، ويشارك السقا في بطولته أمام النجم المصري أمير كرارة.

السقا غاب عن موسم دراما رمضان 2020 في الوقت الذي شارك فيه بتجربة جديدة من خلال برنامج «إغلب السقا» على قناة mbc مصر، من تقديم الفنانة اللبنانية رزان مغربي، كما ظهر السقا كضيف شرف في آخر حلقات مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة وأحمد العوضي، بالإضافة لموافقته على الظهور كضيف شرف في مسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

يُذكر أن أحمد السقا يواصل تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» الذي كان قد توقف بسبب أزمة كورونا، ويشارك السقا في بطولته أمام منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.