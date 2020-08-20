وفاة عم مصطفى قمر

رنا صلاح الدين - نعى الفنان مصطفى قمر عمه، محمد قمر، الذي تٌوفي بعد صراع مع المرض، ونشر المطرب المصري صورة للراحل، وطلب من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مصطفى أرفق الصورة بتعليق كتب فيه: «البقاء لله تعالي توفي الي رحمة الله منذ ساعتين عمي الحاج/محمد قمر بعد صراع مع المرض اللهم اجعل مثواه الجنة كان طيب جدا وعمره مازعل حد فينا الله يرحمه "انا لله وانا اليه راجعون "ادعوله وادعوا لامواتنا جميعا»، حيث حرص فانز وأصدقاء الفنان على تقديم التعازي له، متمنيين له ولأسرته الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

من ناحية أخرى، يستعد مصطفى قمر لطرح ألبوم جديد بعنوان «لمن يهمه الامر ٢»، ويضم 7 أغانى وهم "مسافر" و"عجوز في المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، حيث سبق وطرح قمر ألبوم بنفس العنوان ««لمن يهمه الامر» عام 1996 وضم أغاني «أهل الغرام، جحا، سلمولي، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة»، وحقق حينها نجاحاً مدوياً.

يُذكر أن مصطفى قمر انتهى من تصوير كليب جديد لأغنية بعنوان «زحمة الأيام» التي يقدمها برفقة عدد من نجوم جيله، وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.