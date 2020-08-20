الموت يفجع خالد سليم

رنا صلاح الدين - فُجع الفنان المصري خالد سليم بوفاة نجل خالته، وقد حرص الأخير على نعيه، وكتب: «البقاء لله .. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي أحمد فاروق العطفي... إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رجاءً اقرأوا له الفاتحة».

فانز ومحبو خالد سليم تفاعلوا مع المنشور بتعليقات قدموا فيها التعازي للفنان الشاب، متمنيين له ولأسرته الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

على جانب آخر، طرح خالد سليم مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ايللي فات مات» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، في الوقت الذي يخوض فيه تجربه جديدة من خلال مشاركته في تقديم الموسم الثالث لبرنامج «قعدة رجالة» إلى جانب اللبناني نيكولا معوض، والفنان السوري قيس الشيخ.

يُذكر أن خالد سليم انضم لفريق المسلسل الجديد «جمال الحريم» من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، ويشارك خالد في بطولته أمام نور اللبنانية.

مسلسل «بلا دليل» كان آخر أعمال خالد سليم الدرامية، وقد شارك في بطولته أمام درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبدالناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي، المنتج الفني فتحي إسماعيل.