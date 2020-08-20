قصي خولي يتخلى عن شعره كلياً ويظهر بـ«لوك» صادم.. شاهد

رنا صلاح الدين - صدم الفنان السوري قصي خولي محبيه في أحدث ظهور له من خلال صورة جديدة نشرها عبر «انستجرام»، بدا فيها بـ«لوك» مختلف، متخلياً تماماً عن شعره.

خولي لم يوضح عما إذا كان الـ«لوك» الجديد خاص بشخصية جديدة ينوي تقديمها في عمل فني يجهز له حالياً، أم مجرد غبة شخصية نابعة من باب التغيير، في الوقت الذي انقسم فيه آراء الفانز بين مشجع للفنان على تغيير طلّته مل فترة، وآخر يرى أن الـ«لوك» الجديد أفقد النجم السوري الكثير من وسامته وجاذبيته.

قصي خولي

من ناحية أخرى، انتهى قصي خولي من تصوير مسلسله الجديد «2020»، والذي كان من المقرر أن يشارك به في دراما رمضان الماضي، إلا أنه تم تأجيل تصويره بسبب أزمة كورونا، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، ويشارك قصي خولي في بطولته أمام نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، غيرهم، والمسلسل تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

«2020» هو ثاني عمل يجمع الثنائي قصي خولي ونادين نسيب نجيم مع المخرج فيليب أسمر بعد نجاحهم القوي في مسلسل «خمسة ونص» الذي عُرض خلال موسم رمضان 2019.