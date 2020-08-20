شكرا لقرائتكم نجل فؤاد المهندس: لهذا أوصت شويكار بعدم إقامة عزاء لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، محمد، أن الفنانة الراحلة شويكار طلبت عدم إقامة عزاء لها حتى لا ترهق الناس بسبب ظروف البلاد وكورونا.

وقال محمد: "كانت بالفترة الأخيرة مريضة وربنا يرحمها. كانت مش عايزة تتعب الناس وكانت حاسة إنها هتموت".

مع ذلك، شارك في تشييع جثمان شويكار عدد كبير من الفنانين وأفراد أسرتها.

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يذكر أن محمد فؤاد المهندس هو نجل الراحل فؤاد المهندس الذي تزوج شويكار لنحو 20 عاماً، وقدما واحداً من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح، قبل أن يتطلقا دون أن يفصح أي منهما عن سبب الانفصال.

من جهته، كشف مصدر طبي أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تعاني من بعض المشكلات الصحية في الفترة الأخيرة.

"دفء وحنان كبيران"

يشار إلى أن شويكار كانت حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي مناسبة فنية أو إعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا عند الضرورة القصوى. وذهبت منذ 5 أعوام لتعزي النجمة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقي العزاء.

وكان نقيب المهن الموسيقية، أشرف زكي ، قد نعى الفنانة الراحلة شويكار، قائلاً: "كان فيها دفء كبير وحنان كبير، وكانت في آخر سنواتها معتزلة الحياة الفنية، ومش حابة يتعرض عليها أدوار أو تتكلم في الفن. كانت بتحب تسأل على زملائها، وتتطمن عليهم في كل مناسبة، وكان في صوتها طاقة إيجابية عظيمة".