"أرطغرل" يحقق أمنية 3 أطفال باكستانيين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







إسطنبول: حقق النجم التركي إنغين ألتان دوزيطان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم، بمقابلتهم.

والتقى دوزيطان بالطفل سهيل عمر (17 عاماً)، والطفلتين فيزا خودا باكش (14 عاماً)، وسيدرا خان (15 عاماً)، من خلال فعالية افتراضية، تعاون على تنظيمها فرعا مؤسسة "تحقيق أمنية" العالمية، في تركيا وباكستان، وتم نشرها عبر فيسبوك.

وقال دوزيطان خلال اللقاء "أشعر بسعادة غامرة جراء محبتكم لي، لقد كان دوري في المسلسل صعبًا جداً لكنه ممتع في الوقت ذاته، شكراً لكم وأتمنى أن نلتقي في الواقع يوماً ما.

كما تقدم النجم التركي بجزيل الشكر لمؤسسة "تحقيق أمنية/ Make a wish"، وكافة متابعي الفعالية.

وقدم منظمو الفعالية للنجم التركي سيفاً مكتوب عليه كلمة التوحيد، استلمها نيابة عنه القنصل التركي في كراتشي، تولغا أوتشاك.

وبتعليمات من رئيس وزراء باكستان عمران خان، بدأ التلفزيون الرسمي (PTV) في شهر رمضان الفائت بعرض مسلسل أرطغرل مترجما إلى اللغة الأوردية، حيث حظي بإقبال كبير للغاية.

Advertisements

ومسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1"، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعرض المسلسل حالياً لدى بلدان مختلفة مدبلجاً إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي، حيث يعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وتستمر السلسلة التاريخية في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية وهو أحد أبناء أرطغرل.