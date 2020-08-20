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حميد الشاعرى ينتهى من تسجيل آخر أغنية فى ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حميد الشاعرى من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى آخر أغانى ألبومه الجديد، من كلمات محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع ومكساج أحمد حسام والهامي دهيمه، وجيتارات أحمد حسين.

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ويتعاون حميد من خلال ألبومه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمن الشعراء عزيز الشافعى وصابر كمال، ومحمد البوغة، ومدحت العدل، وأحمد حسن راؤول، ومحمود صلاح، أمير طعمية، وأحمد حبيب.

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ومن الملحنين محمد رحيم، وبلال سرور، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغانى فى الألبوم، الذى ينفذ توزيعات أغنيه بنفسه.

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وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال".

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يذكر أن حميد الشاعرى انتهى من تصوير الديو الغنائى مع المطرب مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

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