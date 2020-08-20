شكرا لقرائتكم خبر عن جونا هيل يمارس اليوجا ويستمتع بالشمس فى سانتا مونيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جونا هيل وهو يمارس اليوجا تحت أشعة الشمس في سانتا مونيكا بالهواء الطلق مع معلمة لليوجا، وظهر هيل وهو يجلس في مواجهة مدربة اليوجا دون حفاظ على التباعد الاجتماعي، وهذه ليست المرة الأولى التى يكسر فيها جونا قواعد الحماية من فيروس كورونا، حيث كان يقضي فترات الحظر في الاستمتاع بالبحر وركوب الأمواج فى ماليبو بالولايات المتحدة.

من جانب آخر أعلن جونا رفضه المشاركة بدور فى فيلم "The Batman" الجديد، وجاءت هذه الأخبار بعد أن تم اختيار الممثلة زوى كرافيتز مؤخرًا لـ لعب دور سيلينا كايل، القطة العاشقة، في فيلم من إخراج مات ريفز الذي يشارك في بطولته الممثل الأمريكي روبرت باتينسون في دور باتمان.

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وكان قد لعب هيل دور البطولة أمام إيما ستون في مسلسل الخيال العلمي "Maniac" الذى عرض على شبكة نيتفلكس وظهر لأول مرة في الخريف الماضي في فيلم "Mid90s" ، الذي كتبه أيضًا.