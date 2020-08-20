شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "حبك على جبينى" لـ مصطفى قمر من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أغنية من ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، تحمل اسم "حبك على جبينى" وهى من ألحانه وتوزيعه، وكلمات رضا زايد، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال أيام على يوتيوب.

ونشر مقطع من كلمات الأغنية "حبك على جبينى" قبل طرحها، وتقول "حبك علي جبيني.. كما ريح لطواحيني. مهما الخريف طول..عطرك هيرويني..من غيرك انتي يكون..في الحزن منديلي..في الغربة مواويلي..يضي يضي قانديلي".

الالبوم الجديد الذى يحمل إسم "لمن يهمه الأمر2" يشمل عدد من الأغانى منها " حاغنيلِك - دُقِّى عودِك - حنونة - مسافر - عجوز فى المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك على جبينى".

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وتعاون قمر فى الألبوم الجديد، مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ألبوم "لمن يهمه الأمر"، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة. وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن قمر انتهى من تصوير كليب من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.