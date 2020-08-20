داخل الجيم.. خالد سليم يستعيد ذكريات مرضه المؤلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
استعاد الفنان خالد سليم ذكريات مروره بفترة صعبة في مثل هذه الأيام من العام الماضي، بعد إجرائه جراحة لإزالة ورم فى الأحبال الصوتية.
ونشر سليم، صورا له من الجيم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "زي الأيام دي.. السنة اللي فاتت كنت بمر بأصعب فترة في حياتي.. لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل ازاي.. مافقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله.. بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".
وعانى الفنان خالد سليم من إصابته بورم في الأحبال الصوتيه، زادت من وزنه، وأبعدته عن الغناء، العام الماضي.
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