"من صندوق الذكريات".. هكذا احتفلت ليلى علوي باليوم العالمي للتصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال باليوم العالمي للتصوير، الذي وافق أمس، من خلال تجميع أفضل صور لديها تحمل ذكريات عبر سنوات.

ونشرت ليلى، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في كل صورة اتاخدت، الزمن وقف عندها، وفكرنا دايما بوقت حلو، لحظة ونس، ضحكة عفوية، لمة وصحبة".

وأضافت: "في اليوم العالمي للتصوير.. شكرا لكل صورة حلوة سابت لنا ذكرى يوم جميل، ولمة عمرها ما تتنسي".

وتنتظر الفنانة ليلى علوي، عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، من تأليف وإخراج محمد أمين، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة.