دوا ليبا تتناول الغداء مع حبيبها أنور حديد ..صور

رنا صلاح الدين - دوا ليبا

استطاعت المغنية والنجمة البريطانية دوا ليبا، أن تخطف الأنظار أثناء تواجدها في إحدى المطاعم الأمريكية الشهيرة في مدينة مالبيو حيث كانت تتناول الغداء مع حبيبها أنور حديد.

النجمة العالمية البالغة من العمر 24 عاما، دوا ليبا، ظهرت مرتدية بنطال جينز منقوش برسمة " الفراشة" مع الكمامة الطبية ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

دوا ليبا

وعلى جانب أخر، اثار جمهور دوا ليبا ثورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب عدم ترشحها لجوائز حفل MTV TV video awards، رغم ما حققته من نجاح بألبومها الاخير future nostalgia.

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دوا ليبا

وتصدرت دوا ليبا التريند في جميع انحاء العالم بعد ساعات من اعلان ترشيحات التي تضم افضل مغني وافضل اداء غنائي وغيره،وينافس فيها تايلور سويفت، ليدي جاجا و بيلي ايليش.

دوا ليبا

والجدير بالذكر أن ألبوم Future Nostalgia تصدر قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما اصبحت دوا لبيا تريند بالتزامن مع طرح البومها الجديد.