بوسي شلبي ترتدي فستان ياسمين صبري على الشاطئ

رنا صلاح الدين - ظهرت مجموعة صور جمعت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بعدد من الفنانات، خلال قضائهن أجازتهن الصيفية في الساحل الشمالي.

بوسي شلبي

بوسي شلبي ظهرت في الصور مع كل من إلهام شاهين، ولبلبة، وبوسي وابنتها مي نور الشريف، والفنانة دنيا عبدالعزيز.

بوسي شلبي

وأطلت الإعلامية خلال الصور بفستان أبيض مزين بنقوش باللون الأخضر، كانت قد ارتدته قبلها الفنانة ياسمين صبري، خلال قضائها شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

بوسي شلبي

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والفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره نحو 1900 دولارا أمريكيا.

بوسي شلبي

يذكر أن هذا الفستان كانت قد ارتدته أيضا كل من الفنانة أمل العوضي، والإعلامية سهير القيسي.

ياسمين صبري

أمل العوضي