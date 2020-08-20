فن ومشاهير

بوسي شلبي ترتدي فستان ياسمين صبري على الشاطئ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

رنا صلاح الدين - ظهرت مجموعة صور جمعت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بعدد من الفنانات، خلال قضائهن أجازتهن الصيفية في الساحل الشمالي.

a02acacbb6.jpgبوسي شلبي

بوسي شلبي ظهرت في الصور مع كل من إلهام شاهين، ولبلبة، وبوسي وابنتها مي نور الشريف، والفنانة دنيا عبدالعزيز.

c91bc396fe.jpgبوسي شلبي

وأطلت الإعلامية خلال الصور بفستان أبيض مزين بنقوش باللون الأخضر، كانت قد ارتدته قبلها الفنانة ياسمين صبري، خلال قضائها شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

e181746082.jpgبوسي شلبي

Advertisements

والفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره نحو 1900 دولارا أمريكيا.

3afb17a270.jpgبوسي شلبي

يذكر أن هذا الفستان كانت قد ارتدته أيضا كل من الفنانة أمل العوضي، والإعلامية سهير القيسي.

69759011ee.jpgياسمين صبري

084bc247c7.jpgأمل العوضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي ترتدي فستان ياسمين صبري على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا