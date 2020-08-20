مادونا ترقص في عيد ميلادها 62 رغم إصابتها

رنا صلاح الدين - مادونا

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، بعيد ميلادها الـ62 يوم الثلاثاء 18 أغسطس وشاركت جمهورها احتفالية عيد ميلاد التي وافق الأحد الماضي، ورغم إصابة مادونا في ركبتها إلا أنها لم تمنعها من الرقص والإحتفال مع ابنتها وعدد من أصدقائها في جاميكا، حيث أطلت بفستان أسود منفوش.

مادونا

وكانت مادونا، قد تعرضت لإصابة في ركبتها خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء تقديمها لفقرة استعراضية في جولتها العالمية madame x، ورغم ذلك شاركت في تظاهرات مناهضة العنضرية ضد ذوي البشرة السمراء.

مادونا

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والجدير بالذكر أن مادونا، أو مادونا لويز كيكون، ولدت في 16 أغسطس 1958 في باي سيتي، في ولاية ميتشجان، وهي فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني ومنتجة ومخرجة وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.

مادونا

وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، هي واحدة من الرموز الثقافية الأكثر أهمية، قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من القوة، وقادرة على السيطرة على النساء في صناعة الترفيه، وقد حققت أغانيها نجاحاً شعبياً كبيراً وشهرةً واسعة.

وكانت آخر ألبومات مادونا الغنائية البوم madame x والذي صدر في مايو 2019.