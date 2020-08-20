شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته فى عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد دياب بعيد ميلاد زوجته هاجر الإبياري، مساء الأربعاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعدد من الصور التذكارية برفقة زوجته، منها صور من حفل زفافهما، مهنئا إياها بعيد ميلادها.



الفنان محمد دياب وزوجته هاجر الابياري (1)

وعلق الفنان محمد دياب على الصور قائلا: "كل سنة وكل لحظة وانتى أحلى حاجة فى حياتى كل سنة وانتى معايا وحواليا فى كل حاجة فى حياتى ربنا يخليكى ليا ويقدرنى أسعدك بحبك أوى".



الفنان محمد دياب وزوجته هاجر الإبياري (2)

يشار إلى أن الفنان محمد دياب شارك في أكثر من عمل درامي خلال السباق الرمضاني الماضي، حيث جسد شخصية "كتكت" في مسلسل البرنس وانتهى دوره بوفاته على يد "رضوان البرنس" حينما حاول قتله بالاتفاق مع "فتحي".

كما لعب دور "سالم" في مسلسل "الاختيار" واستشهد أثناء دفاعه عن "أحمد المنسي"، كما جسد شخصية "مدحت" في مسلسل فرصة تانية، حيث كان متزوجا من هبة مجدي التي لعبت دور "مريم" إلا أنه كان دائما يعنفها ويعتدى عليها بالضرب المبرح، وانتهت قصتهما بـ"الطلاق" بعد خروجه من السجن بتهمة تجارة المخدرات.

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الفنان محمد دياب وزوجته هاجر الابياري (3)



الفنان محمد دياب وزوجته هاجر الابياري (4)



الفنان محمد دياب وزوجته هاجر الابياري (5)



الفنان محمد دياب وزوجته هاجر الابياري (6)